Объектами культурного наследия стали три кладбища в центре Екатеринбурга

Объектами культурного наследия стали три кладбища в центре Екатеринбурга
Объектами культурного наследия стали три кладбища в центре Екатеринбурга
Сегодня, 11:21ОбществоФото: 1MI
Три кладбища в центре Екатеринбурга признаны объектами культурного наследия, поэтому теперь их запрещается застраивать. Под охрану государства взяли Зеленую Рощу, парк на Блюхера и старое мусульманское кладбище.

Раньше такого еще не случалось, написал на своей личной странице в Facebook глава «Уральского хронотопа» и эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Олег Букин. По его словам, раньше госохрану ставились индивидуальные захоронения, а массово кладбища лишь уничтожались.

Кладбище на Зеленой Роще — это захоронения XIX — начала XX веков. В парке проводилась реконструкция, однако ее проект меняли из-за кладбища. В минувшем году эксперт из Челябинска Гаяз Самигулов проводил историко-культурную экспертизу и вынес положительное заключение.

Раньше вместо парка имени Блюхера находилось Лютеранское кладбище, но оно было ликвидировано в 70-х годах, из-за чего много захоронений оказалось уничтожено. На данный момент кладбище не смогут не застроить, не благоустроить.

Попадание в реест татаро-башкирского кладбища считается важным событием по мнению Олега Букина, поскольку памятник уникален в архитектурном аспекте, он является образцом татарской некрополистики.

Напомним, администрацией Екатеринбурга внесены изменения в регламент по предоставлению участков для захоронений. В результате стоимость копки могилы уменьшится в два-три раза.

Сюжеты:
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