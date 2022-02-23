Пункт полиции и павильоны были снесены на Привокзальной площади в Тагиле

Напомним, что реконструкцией Привокзальной площади занимается МУП «Тагилдорстрой». В настоящее время уже снесены здание и две хозпостройки на улице Садовой, 27. На этом месте будет организована парковка для автобусов и маршруток. Также строители перекрыли центр площади для замены канализационной системы и дорожного полотна. В середине апреля, когда будет уложен асфальт, движение транспорта перенесут на отремонтированную территорию и перекроют основную часть площади для благоустройства.