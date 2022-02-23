Пункт полиции и павильоны были снесены на Привокзальной площади в Тагиле

Строители демонтировали рекламные конструкции, снесли здание, в котором находились кафе и пункт полиции, а также разобрали павильоны на остановке.
Напомним, что реконструкцией Привокзальной площади занимается МУП «Тагилдорстрой». В настоящее время уже снесены здание и две хозпостройки на улице Садовой, 27. На этом месте будет организована парковка для автобусов и маршруток. Также строители перекрыли центр площади для замены канализационной системы и дорожного полотна. В середине апреля, когда будет уложен асфальт, движение транспорта перенесут на отремонтированную территорию и перекроют основную часть площади для благоустройства.
Стоимость контракта составляет 267,7 млн рублей. Все работы должен быть завершены к середине августа 2022 года.
Согласно проекту, движение по отреконструированной Привокзальной площади будет Т-образным. По обеим сторонам объекта будут организованы парковки.
Ранее стало известно, что по инициативе Администрации президента в центре площади будет установлена стела «Город трудовой доблести». Сейчас документация по ее проекту находится в разработке.