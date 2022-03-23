Более 10 млн рублей в Нижегородской области могли присвоить при благоустройстве озера

В Богородске в январе прошлого года завершили благоустраивать Кабацкое озеро. Но вскоре стало ясно, что работы провели или некачественно, или не провели в принципе. Сумма, на которую подрядчик обманул власти, составила 10,4 млн руб.

Кабацкое озеро является популярным общественным местом в центре Богородска. Денежные средства на его благоустройство администрации Богородского района предоставили в 2019 году в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. Деньги были получены также за счет участия во всероссийском конкурсе “Малые города и исторические поселения”. Кроме того, делали пожертвования и частные лица, информирует newsnn.ru. На озере хотели возвести пирс и предусмотреть спуски к воде, а вокруг него – проложить новую дорогу, установить арт-объекты и площадки для детей. Дизайн-проект утвердили в 2020 году. Как сообщает сайт госзакупок, контракт на благоустройство озера достался строительной компании “Юламенс”, работающей с 2017 года. Администрация Богородского района заключила с ней договор на сумму 95,8 млн руб. По окончании работ оказалось, что они проведены некачественно: подрядчик закрепил массивный брус тонкими саморезами, часть пирса уплыла, фундамент построек тоже вызывает нарекания. Вскоре сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество”. СК установил, что при благоустройстве были допущены нарушения. Отмечалось, что исполнитель фактически не выполнил работу на сумму свыше 10 млн 400 тыс. руб. После этого предприятие “Юламенс” исчезло. Оказалось, что ни районная администрация, ни органы по надзору не могут найти его по юридическому адресу. Люди, работающие в здании, сообщили, что никогда не слышали о таком арендаторе. ФНС также признала адрес недействительным, по данным “СПАРК-Интерфакс”. Фото: newsnn.ru При этом в деле есть любопытная деталь. До ситуации с благоустройством в качестве представителя подрядчика в нескольких видеороликах нижегородских телеканалов мелькал один и тот же человек: Арам Асатурян. В открытых источниках ничего не сказано о том, был ли он сотрудником “Юламенс”. Однако он значится в роли учредителя “Алмазатомстроя”. Кроме этого, до 2020 года у Асатуряна было 50% доли в компании “Андострой”. Обе компании на регулярной основе выполняли госконтракты в Нижегородской области и по всей России. Предполагается, что предприятия Асатуряна могли заниматься благоустройством Кабацкого озера. В качестве косвенных доказательств этого могут рассматриваться слова предпринимателя на ТВ в репортаже о том, какие именно работы велись на объекте. Фото: newsnn.ru Фото: newsnn.ru Как узнали журналисты издания NewsNN, компания “Алмазатомстрой” расположена по тому же юридическому адресу, что и предприятие председателя Совета депутатов Богородского муниципального округа Гарика Календжяна – ООО “Приокское”. Кроме того, на сайте audit-nn сказано: “Алмазатомстрой” аффилирован с данным депутатом. По слухам, это объясняется тем, что Асатурян – племянник Календжяна. Фото: newsnn.ru Стоит добавить, что следователи информировали о хищении 10,4 млн руб. при благоустройстве Кабацкого озера. Однако ущерб может быть намного более серьезным.

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