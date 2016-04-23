Общественники Нижнего Тагила решили обустроить парковку возле филиала Дома детского творчества на Красном Камне (ФОТО)
Активисты ОД «Тагил без ям» и воспитанники тренажерного зала «Пульс» хотят своими силами облагородить парковку около детского учреждения по адресу Пархоменко, 115.
Председатель движения, Никита Чапурин, написал обращение главе города о необходимости обустройства парковочных мест возле здания, где занимаются школьники. По его словам, у родителей, ожидающих своих детей из секции, возникают проблемы с парковкой. Им приходится ставить свои машины на тротуаре, или газоне, или же перед входом в Дом творчества. Тем самым они подвергают детей опасности и мешают прохожим.
Активисты ОД «Тагил без ям» хотят самостоятельно обустроить парковочные места. К мэру года они обратились за материалами и инструментами. В своём обращении Никита Чапурин, председатель движения, просит выделить щебень, бордюры, лопаты и ломы для работ по организации парковки.
Машины месят грязь своими колесами рассказал журналисту TagilCity.ru Никита Чапурин, - мы хотим это место благоустроить, засыпать щебнем, утрамбовать. Земляные работы проводить не планируется. Если понадобится разрешение, мы согласуем работы в Управлении архитектуры.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru