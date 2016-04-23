Общественники Нижнего Тагила решили обустроить парковку возле филиала Дома детского творчества на Красном Камне (ФОТО)

Председатель движения, Никита Чапурин, написал обращение главе города о необходимости обустройства парковочных мест возле здания, где занимаются школьники. По его словам, у родителей, ожидающих своих детей из секции, возникают проблемы с парковкой. Им приходится ставить свои машины на тротуаре, или газоне, или же перед входом в Дом творчества. Тем самым они подвергают детей опасности и мешают прохожим.