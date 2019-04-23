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«Бессмертный полк» Екатеринбурга изменит свой маршрут в 2020 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Бессмертный полк» Екатеринбурга изменит свой маршрут в 2020 году

Сегодня, 12:59ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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