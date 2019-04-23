«Бессмертный полк» Екатеринбурга изменит свой маршрут в 2020 году

Причиной изменения маршрута движения «Бессмертного полка» стало увеличение количества участников акции. С момента организации «Бессмертного полка» до 2019 года количество «однополчан» выросло с нескольких десятков тысяч до полутора сотен тысяч. Именно поэтому организация построения на улице Толмачева, где традиционно проходит сбор, усложнилась.

Александр Высокинский предложил разработать новый маршрут полка, который даст возможность участникам на финальном отрезке увидеть парад войск, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Предполагается, что накопительная площадка разместится на улице Московская или на улице Репина, при этом направление движения «Бессмертного полка» поменяется на противоположное. В новом формате акция пройдет в 2020 году. В январе 2020 года специалисты займутся проработкой логистики мероприятия.