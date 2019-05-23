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Мусульмане попросили у властей найти место для строительства мечети в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Cami 4190392 960 720

Мусульмане попросили у властей найти место для строительства мечети в Екатеринбурге

Сегодня, 19:27ОбществоФото: pixabay
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