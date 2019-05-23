Мусульмане попросили у властей найти место для строительства мечети в Екатеринбурге

Письмо подписали председатель духовного управления мусульман Артур Мухутдинов и представитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдинов.

По манию авторов письма, мечеть станет еще одним подарком к 300-летию уральской столицы.

В лице такой площади Екатеринбург получит новую визитную карточку, символ единения и взаимоуважения всех горожан, говорится в обращении.

Руководитель аппарата духовного управления Наркис Карамов пояснил, что мечеть можно построить рядом с ледовой ареной. Также он упомянул о том, что под храм святой Екатерины Евгений Куйвашев нашел стразу четыре места, а для строительства мечети необходимо полгектара земли.