Мусульмане попросили у властей найти место для строительства мечети в Екатеринбурге
С 2000-х мусульмане не могут построить в Екатеринбурге соборную мечеть. По этой причине они отправили открытое письмо уральскому полпреду, губернатору Свердловской области и главе города, сообщает Е1.
Письмо подписали председатель духовного управления мусульман Артур Мухутдинов и представитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдинов.
По манию авторов письма, мечеть станет еще одним подарком к 300-летию уральской столицы.
В лице такой площади Екатеринбург получит новую визитную карточку, символ единения и взаимоуважения всех горожан, говорится в обращении.
Руководитель аппарата духовного управления Наркис Карамов пояснил, что мечеть можно построить рядом с ледовой ареной. Также он упомянул о том, что под храм святой Екатерины Евгений Куйвашев нашел стразу четыре места, а для строительства мечети необходимо полгектара земли.
Ранее власти выделили участок для соборной мечети у телебашни, однако позднее это место отдали под новую хоккейную арену УГМК.