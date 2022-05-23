Банк «Открытие» запустил новую акцию в поддержку клиентов

Отмечается, что пока новинок не очень много. Однако в понедельник, 23 мая, банк «Открытие» объявил о запуске акции с повышенным кешбэком 5% на все покупки. Участвовать в акции могут все клиенты банка, у которых пока нет бесплатной дебетовой карты Opencard: ее можно оформить с 23 мая по 10 июля. При этом для тех, кто уже является владельцем карты Opencard, будет доступен еще один бонус — кредитная карта. Об этом пишет potokmedia.ru.