Банк «Открытие» запустил новую акцию в поддержку клиентов

Банк «Открытие» запустил новую акцию в поддержку клиентов
Банк «Открытие» запустил новую акцию в поддержку клиентов
Сегодня, 21:49ОбществоФото: pixabay.com
Российские банки постепенно начали корректировать программы лояльности, которые были изменены ранней весной. В частности, в некоторых финансово-кредитных организациях вновь стал доступен повышенный кешбэк.

Отмечается, что пока новинок не очень много. Однако в понедельник, 23 мая, банк «Открытие» объявил о запуске акции с повышенным кешбэком 5% на все покупки. Участвовать в акции могут все клиенты банка, у которых пока нет бесплатной дебетовой карты Opencard: ее можно оформить с 23 мая по 10 июля. При этом для тех, кто уже является владельцем карты Opencard, будет доступен еще один бонус — кредитная карта. Об этом пишет potokmedia.ru.

«В нынешней ситуации мы видим, что условия многих программ лояльности на рынке меняются в худшую сторону, и мы хотим поддержать наших клиентов, сохранив выгодное предложение по карте, а новым клиентам предлагаем воспользоваться специальной акцией с повышенным кешбэком 5%», — отметила вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.

Амбассадорами акции стали российские знаменитости: народный артист России Константин Хабенский и телеведущая, актриса Марина Кравец.

Отмечается, что кредитные организации массово начали отказываться от программ лояльности с конца февраля, после введения ограничений. В целом изменение тарифов банки объясняли нестабильной ситуацией в системе межбанковских платежей.

А с 18 апреля Центробанк принудительно уменьшил предельную ставку комиссии за эквайринг, после чего кешбэк для россиян стал недоступен.

Кроме того, в банках прокомментировали, что изменение программ лояльности будет иметь временный характер. По предварительным прогнозам, снова получать различные бонусы, кешбэк и авиамили клиенты большинства банков смогут ближе к осени 2022 года.

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