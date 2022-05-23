Уголовное дело заведено после драки тагильских подростков из-за электронной сигареты

Уголовное дело заведено после драки тагильских подростков из-за электронной сигареты
Уголовное дело заведено после драки тагильских подростков из-за электронной сигареты
Сегодня, 14:13ОбществоФото: 1MI
В отношении 16-летнего подростка, который участвовал в избиении тагильских школьников из-за электронной сигареты, возбуждено уголовное дело.

В отношении 16-летнего подростка, участвовавшего в избиении, возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ведомстве отметили, что остальные участники расправы пока не достигли возраста привлечения к ответственности, однако все они будут поставлены на учет в отделение по делам несовершеннолетних.

Напомним, в начале мая толпа из 15 подростков на Вагонке в Нижнем Тагиле утроила расправу над четырьмя сверстниками. Причиной конфликта стала электронная сигарета, в краже которой хулиганы заподозрили школьника. Зачинщики конфликта снимали на видео, как ставили подростков на колени, плевали им в лицо и избивали.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
уголовное делоподросткиизбиениеинспекция ПДННижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы