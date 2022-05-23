Уголовное дело заведено после драки тагильских подростков из-за электронной сигареты

Напомним, в начале мая толпа из 15 подростков на Вагонке в Нижнем Тагиле утроила расправу над четырьмя сверстниками. Причиной конфликта стала электронная сигарета, в краже которой хулиганы заподозрили школьника. Зачинщики конфликта снимали на видео, как ставили подростков на колени, плевали им в лицо и избивали.