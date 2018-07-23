РЖД и ФПК успешно организовали бесплатные поезда на ЧМ-2018

Как сообщает «Комсомольская правда», поклонников футбола в каждом поезде сопровождала полиция: российские стражи порядка и их иностранные коллеги работали в паре. Объемы перевозок во время первенства были настолько огромные, что железнодорожникам просто необходимо было организовать работу так, чтобы поезда приходили и отправлялись минута в минуту. Все это благодаря службе организации движения и тысячам наладчиков, техников, связистов и путейцам.

Болельщик и журналиста Феликса из Австрии отмечает, что поезда в России сильно отличаются от европейских, но движение организовано так, что они приходят вовремя. Даже для Запада сегодня это большая редкость.Еще в начале первенства новость о том, что Российские железные дороги организуют бесплатные рейсы вызвала у скептиков только усмешку: многие сомневались, что это удастся выполнить. Для больших железнодорожных начальников РЖД и Федеральной пассажирской компании чемпионат стал проверкой на прочность. На плечи гендиректора РЖД Олега Белозерова и его коллег лег тяжкий груз ответственности. Это не удивительно, ведь любой промах мог поставить под удар всю работу.