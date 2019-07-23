Страховой Дом ВСК и Игорь Акинфеев начнут работу над совместным социальным проектом

Теперь при покупке полиса ВСК по таким программам, как каско, страхование жилья, здоровья и путешествий, можно получить страховую защиту на специальных условиях, а также внести вклад в развитие детско-юношеского спорта.

«Мы рады оказать поддержку талантливым детям, чтобы они получили больше возможностей реализовать свой потенциал. Хочется надеяться, что этот проект будет поддержан общественностью и окажет помощь в развитии юношеского, а в будущем и всего футбола страны», - отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

Оказать поддержку молодым футболистам достаточно легко: необходимо ввести промокод PENALTY при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК Страхование». Часть средств от продажи поступит в благотворительный фонд «Страна футбола», учредителем которого является Игорь Акинфеев.

«Фонд «Страна футбола» создавался для обучения и сопровождения карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Мы хотим создать эффективную систему обучения не только юных спортсменов, но и детских тренеров. И я рад, что путь к этим целям мы пройдем вместе с ВСК, которая безусловно является одной из самых надежных страховых компаний», - отметил Игорь Акинфеев.