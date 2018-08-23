Два эскиза въездного знака были выбраны конкурсной комиссией Нижнего Тагила

Весной 2018 года был объявлен конкурс на эскизную модель въездного знака для Нижнего Тагила. По итогам первого этапа комиссия не смогла определить победителя, потому в конце июля стартовал второй этап.

23 августа из девяти представленных эскизов члены комиссии отобрали 2 проекта, которые, по их мнению, оказались наиболее близки к требованиям конкурса. Понравившиеся эскизы будут отправлены на доработку и позже представлены на рассмотрение градостроительного совета, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.