Два эскиза въездного знака были выбраны конкурсной комиссией Нижнего Тагила

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Проекты въездных знаков, представленные в рамках второго этапа конкурса, обсуждались администрацией Нижнего Тагила. Из девяти заявок комиссия отобрала две, которые после доработки будут вынесены на обсуждение градостроительного совета.
Сюжеты: Нижний Тагил
Весной 2018 года был объявлен конкурс на эскизную модель въездного знака для Нижнего Тагила. По итогам первого этапа комиссия не смогла определить победителя, потому в конце июля стартовал второй этап.
23 августа из девяти представленных эскизов члены комиссии отобрали 2 проекта, которые, по их мнению, оказались наиболее близки к требованиям конкурса. Понравившиеся эскизы будут отправлены на доработку и позже представлены на рассмотрение градостроительного совета, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Выбрать победителя планируется к сентябрю. Тогда же начнётся воплощение проекта на практике. Напомним, что новый въездной знак украсит Южный въезд в город, где ранее находилась тагильская «шестерёнка».
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