Свердловская область заняла второе место в рейтинге по качеству капремонта

Первое место в рейтинге занимает Курская область, замыкает тройку лидеров Липецкая область.

При составлении рейтинга выполнение капитального ремонта оценивалось по нескольким критериям: соответствие плану работ, собираемость взносов и степень эффективности использования собранных средств региональными операторами.

Свердловская область набрала 292 балла.

Этот результат стал возможен благодаря тому, что на Среднем Урале значительно ужесточён контроль за всеми этапами реализации программы: от составления проектно-сметной документации до расходования средств собственников квартир, сообщил глава Фонда капремонта многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов.

27 919 многоквартирных домов подлежат капитальному ремонту в Свердловской области в период до 2044 года. 2 000 из них отремонтируют в 2018 году.