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#домахорошо
Свердловская область заняла второе место в рейтинге по качеству капремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область заняла второе место в рейтинге по качеству капремонта

Сегодня, 12:00Общество
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