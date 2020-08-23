Уральские шахтеры заявили о намерении бастовать под землей из-за невыплаты зарплат

Уральские шахтеры заявили о намерении бастовать под землей из-за невыплаты зарплат

Сегодня, 14:54ОбществоPhoto: pixabay.com
Сотрудники уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату, сообщает 66.RU.

По словам сотрудника предприятия Алексея, последние два месяца всем сотрудникам не выплачивают деньги. Средняя зарплата на предприятии составляет около 40 тысяч рублей. Там трудятся около полусотни человек.

Собеседник уточнил, что рабочие обратились к юристу, чтобы оформить официальное уведомление о проведении забастовки. Планируется начать в понедельник в шахте под землей.

Руководство предприятия пока на переговоры с рабочими не идет. Последний срок, к которому им обещали выплатить деньги — истек 21 августа. Алексей заявляет, что в простоях сотрудники не заинтересованы, но другого выхода нет.

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