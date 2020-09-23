Свердловские ЗАГСы первыми завершили перевод данных в новый электронный реестр

Такой переход позволит горожанам получать справки в течение дня в любом близлежащем отделении. Как рассказывает начальник регионального управления Татьяна Акалаева, если раньше людям, родившемся в одном месте, а проживающем в другом, приходилось заказывать нужные справки и ждать, пока они прибудут по почте, либо специально ехать в отдел ЗАГСа, где проходила регистрация, то теперь можно обращаться в наиболее удобное отделение. Новый реестр включает более 16,8 миллиона записей, начиная с 1926 года.