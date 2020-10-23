Тагильчане смели с прилавков аптек термометры и противовирусные средства

Сейчас есть только электронные, стоимостью свыше 350 рублей, и то не во всех аптеках. На ртутные термометры подняли цены уже с весны, в последний раз цена на них была 330 рублей. Но, термометром же не будешь лечить все равно,говорит гендиректор аптек «Эвалар» Ольга Довгаль.