Тагильчане смели с прилавков аптек термометры и противовирусные средства

В Нижнем Тагиле в аптеках почти не осталось термометров, отмечается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков. Почему так происходит, разбиралось TagilCity.ru.

На складах дистрибьюторов в Свердловской области не осталось противовирусных лекарств. По словам руководителя «Центральной гомеопатической аптеки» Екатеринбурга Анны Бурмистровой, она не может закупить препараты «Арбидол», «Нобазит», «Триазаверин», «Галавит». Также у поставщиков нет наиболее распространенных антибиотиков, которые назначают при лечении коронавируса, это «Сумамед» и «Азитромицин». С ростом спроса связал «определенный дефицит» противовирусных препаратов бенефициар сети аптек «Радуга», депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебрянников. Есть дефицит, конечно, связанный со спросом. Потому что берут не только для того, чтобы сейчас лечиться, берут впрок. Но ситуация рабочая, препараты восполняются,говорит Серебрянников. В аптеке 03 из антибиотиков, которые продаются по рецепту врачей, больше всего популярен «Азитромицин», он включен в стандарт лечения COVID-19 и при пневмонии. Препарат «Сумамед», который также назначается при лечении коронавируса, в сети аптек отсутствует. У поставщиков есть логистика, свои планы. Сейчас повышенный спрос на эти препараты, поэтому ресурсы исчерпаны, возможно, у заводов-производителей какие-то проблемы,говорит заведующая аптеками 03 Анна Боярская. Photo: 1mediainvest.ru По словам генерального директора Ольги Довгаль, в аптеках «Эвалар» «Сумамеда», действительно, нет, но пока есть отечественный препарат «Азитромицин», хотя он тоже в недостаточном количестве у поставщиков. Проблемы с поставками антибиотиков и противовирусных средств отмечают и в других регионах России. Лекарства пропадают у дистрибьюторов в Челябинской, Томской, Воронежской, Кемеровской областях, Красноярском крае. Самая большая проблема для тагильских аптек — это отсутствие медицинских термометров. Ртутные термометры отсутствуют в течении нескольких месяцев, электронные бывают иногда, но их раскупают мгновенно,отмечает Анна Боярская. По словам заведующей Центральной аптекой Натальи Павздериной, термометров действительно нет: Поступают по пять штук, и мы сразу продаем их. На ртутный термометр у нас цена сейчас варьируется от 350 до 500 рублей, то есть они стоят практически столько же, как и электронные. Photo: 1mediainvest.ru При этом цены на термометры выросли в десятки раз. Сейчас есть только электронные, стоимостью свыше 350 рублей, и то не во всех аптеках. На ртутные термометры подняли цены уже с весны, в последний раз цена на них была 330 рублей. Но, термометром же не будешь лечить все равно,говорит гендиректор аптек «Эвалар» Ольга Довгаль. Стоимость термометров в разных аптеках варьируется от 350 до 800 рублей. Термометров нет, в каких-то аптеках остались дорогие электронные по 800 рублей, ртутных нет давно, Китай не присылает,говорит заведующая Аптека.ру Ирина Пермякова. Photo: 1mediainvest.ru Помимо этого в аптечных сетях зафиксирован рост цен на все препараты, однако продавцы не связывают его с пандемией. Поднятие цен было связано с маркировкой, каждый QR-код стоит 50 копеек, ее проходят все препараты. На противовирусные средства цена выросла примерно на 10%,рассказала Довгаль. О том, что проблемы с поставкой препаратов в регионе также связаны с маркировкой лекарств, сообщил председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров: Я знаю, что есть зависший товар. Он застрял просто из-за того, что система маркировки товара работает, так скажем, медленно, да и сбой был. У нас запрос висит у отдельного дистрибьютора — там 40 тысяч упаковок. Стоит отметить, что отсутствующие в начале пандемии маски и дезинфицирующие средства во всех аптеках есть в достаточном количестве. Photo: 1mediainvest.ru В связи со второй волной коронавируса люди снова стали закупать лекарства. Ежедневно статистика заболеваемости растет, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировали уже 33 684 случая инфекции, в Нижнем Тагиле зафиксировано более 2,2 тысячи заболевших. Закрываются на карантин классы в школах и детские сады. Ужесточаются эпидемиологические требования, в транспорте и общественных местах ношение маски теперь обязательно. Всеобщая паника заставляет людей закупаться медикаментами, а противовирусные препараты теперь горожане приобретают при каждом чихе. Однако стоит помнить, что эти препараты не являются панацеей, а до коронавируса эффективность некоторых из них и вовсе была под вопросом.

