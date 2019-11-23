Рецепт долголетия. История одной из старейших аптек Нижнего Тагила

Но для начала — немного о заведующей, 63-летней Наталье Павздериной. Центральная аптека открылась за четыре года до её рождения, и Наталья с самого детства мечтала стать фармацевтом, работать именно здесь на проспекте Ленина. Ещё учась в школе, Павздерина бегала сюда, чтобы помочь местным работникам — ей доверяли мыть пробирки. В 25 лет Наталья устроилась официально, уже заведующей.

На этой должности она тут же столкнулась с огромными трудностями: большой поток посетителей, множество рецептов и большой женский коллектив, почти 70 человек. После неудачного ремонта увольнялись сотрудники, а из-за громоздких прилавков в торговом зале было мало места. Наталья признаётся, что, осознав все сложности, разуверилась в детской мечте — во всяком случае, можно было бы сменить место работы, ведь в других аптеках работать было куда проще.

Это была «трудная» аптека. Я приходила к 9 утра. Тогда аптек мало было, и в эпидемию гриппа я просто не могла зайти в нашу, пробиралась боком, вспоминает заведующая.

Но в сравнении с другими аптеками здесь было (и остаётся до сих пор) весомое преимущество — собственная лаборатория. Дверь за прилавком ведёт прямо в неё.

Первая комната — ассистентская. Она напоминает аптеки прошлого века, где на полках стояли микстуры с касторкой, маленькие весы для порошков, мерные баночки и растворы. В лаборатории все препараты делают специалисты — своими руками с помощью того же старого, но долговечного советского оборудования. Колбы с веществами подписаны на латинском языке, как и все рецепты, по которым готовятся лекарства. В семи журналах лаборатории фармацевты ведут отчёт об использованных веществах. Этикетки на готовых препаратах сотрудники сами наклеивают, подписывают и указывают срок годности.

У нас не массовое производство, а индивидуальное, поэтому менять аппаратуру нет смысла. Оно у нас — традиционное, архаичное, призналась заведующая центральной аптеки Наталья Павздерина.

Ещё одно помещение — «детская» лаборатория, здесь изготавливаются препараты для маленьких посетителей. Она должна быть всегда стерильна. Прежде чем войти внутрь, фармацевт обязан облачиться в спецформу, а после обработать кабинет — каждую поверхность — и оборудование.

Третий кабинет — дефектарская, почти пустой, только с двумя шкафами во всю стену, столом с весами и стулом. В ящиках хранятся большие банки с веществами, коробки с маслами и учётная документация.

В моечной комнате колбы и баночки для препаратов обрабатываются раствором, потом отправляются в стерилизаторы, а затем — в сушильные шкафы.

Воду очищают в автоклавной комнате. Дистиллятор испаряет жидкость, а в автоклаве она хранится — по принципу самогонного аппарата, шутит заведующая. По её рассказам, раньше очищенную воду готовили в большом количестве, а сейчас на производственные нужды вполне хватает той, что есть.

Павздерина объясняет, что из-за широкого распространения «аптек-магазинов» (которые работают как торговые точки и ведут исключительно продажи) производство лекарств «на месте» стало нерентабельным — заказов теперь меньше, а содержание оборудования для их приготовления стоит дорого. Многие подобные заведения закрылись, но только не центральная аптека на проспекте Ленина. Здесь по-прежнему работают фармацевты с большой буквы. Они готовят физрастворы, антигриппин, микстуру кватера и незаменимый протаргол, который, по словам Натальи, признан профессионалами и посетителями «легендарным» детским средством от насморка. Также всё тем же спросом пользуются натуральные мази по индивидуальному рецепту — альтернатива заводским препаратам. В центр города за лекарствами едут не только жители Нижнего Тагила, но и Невьянска, Качканара, Салды и Верхнего Тагила.

Сейчас основная задача аптеки состоит в изготовлении детских препаратов. Как объясняют сотрудники, маленькому населению нередко назначают дозировку, «которой слона можно убить». Родители просят работников лаборатории, чтобы таблетку «ослабили».

Детям назначают фенобарбитал. В домашних условиях дозировку для детей из одной таблетки сделать невозможно, а врачи назначают двадцатую часть. Представьте, маленькую таблеточку разделить на 20 частей, рассказала Наталья Павздерина.

В основном лекарства заказывают пациенты близлежащих медучреждений — кожно-венерологического диспансера, урологии, детской поликлиники и Демидовской городской больницы. Фармацевт тщательно проверяет рецепт: реквизиты, состав, подпись и печать. Если нужно, у аптеки есть договорённость с больницами — в любой момент фармацевт может созвониться с врачом, чтобы уточнить его записи. По словам Павздериной, некоторые посетители пытаются хитрить — приносят поддельные рецепты.

Сейчас технологии дошли до того, что посетители на цветных принтерах сканируют рецепты — придраться не к чему. В прошлом году был случай, женщина молодая пришла с рецептом на препарат, потом — второй. Мы в больнице узнали, что ей один раз рецепт выписывали, а она потом его отсканировала и пустила в дело, сообщила Наталья.

Женщина признаётся: препаратов так много, что полок не хватает, поэтому в центральной аптеке на следующий год планируется ремонт, чтобы расширить зал. К тому же, заказы можно оформить по телефону, а в перспективе — служба онлайн-заказов.

В сентябре TagilCity.ru писало, что местным аптекам всё труднее конкурировать с федеральными сетями. В центральной аптеке на проспекте Ленина к этому относятся стоически — у этого заведения богатая история, и нередко случались сложности, когда, казалось, оно близко к закрытию, и тем не менее продолжало работать.