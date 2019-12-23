В Нижнем Тагиле будут судить замначальника ИК за продажу подсолнечного масла

По версии следствия, сотрудница ФСИН в период с мая 2017 года по март 2018 года, работая в ИК № 13 в Нижнем Тагиле на должности завхоза, располагала сведениями, что в столовой образовались излишки подсолнечного масла. Данную информацию сотрудница не донесла до начальства. Женщина нашла покупателей и дважды осуществила провоз излишков продукта через КПП. После этого она продала масло двумя партиями индивидуальному предпринимателю. За указанный период обвиняемой было похищено 902 килограмма масла. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Затем работница ИК вновь узнала об излишках продукта и привлекла своего сожителя (в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в покушении на растрату»). Женщина вновь провезла через КПП подсолнечное масло, затем передала машину с грузом своему сожителю, который, осознавая преступность своих действий, отогнал автомобиль на склад к индивидуальному предпринимателю.