Туристические группы Свердловской области смогут регистрироваться онлайн

Ранее туристы Свердловской области, отправляясь в поход, должны были лично предоставить информацию спасателям о точном маршруте следования, составе группы и прочие данные. Для удобства путешественников Главное Управление МЧС России по Свердловской области открыло онлайн регистрацию на сайте ведомства, благодаря чему процедура упростилась.