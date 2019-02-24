Туристические группы Свердловской области смогут регистрироваться онлайн
Сегодня, 12:20ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловское Управление МЧС России открыло электронную регистрацию туристических групп перед предстоящим походом.
Ранее туристы Свердловской области, отправляясь в поход, должны были лично предоставить информацию спасателям о точном маршруте следования, составе группы и прочие данные. Для удобства путешественников Главное Управление МЧС России по Свердловской области открыло онлайн регистрацию на сайте ведомства, благодаря чему процедура упростилась.
Данные меры необходимы для обеспечения безопасности, а также получения помощи сотрудников МЧС в случае необходимости. Предварительная регистрация туристической группы с описанием предстоящего похода облегчает работу спасателям в случае возникновения несчастного случая, сокращая территорию поисков, информирует ГУ МЧС России по Свердловской области.
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