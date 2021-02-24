В День защитника Отечества ЕР провели акцию «Защитим память героев»

По словам организаторов акции, ее целью была демонстрация единства поколения, живущего сейчас, с теми, кто победил в одной из самых жестоких войн. В столице участники посетили несколько памятников. К Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду цветы возложили президент Владимир Путин и председатель ЕР Дмитрий Медведев, пишет «Наш город».
«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, потомков, побеждать и не сдаваться», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что россияне никогда не забудут, кто на самом деле победил нацистов во Второй мировой и отстоял нашу страну.
Акцию поддержал и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он принес цветы к мемориалу, расположенному на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга.
«Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти», – заявил Турчак. Также он отметил, что огромное количество сограждан каждый год приходят к памятникам воинской славы, чтобы отдать дань уважения тем, кто сохранил Россию.
Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, «Волонтеры Победы» не ограничились возложением цветов к мемориалам. Они привезли ветеранам «Письма Победы», которые для них написали не только россияне, но и жители других стран. Отмечается, что писем было больше 10 000.
В Свердловской области находится более тысячи монументов, памятных знаков и воинских захоронений. В эти дни к ним возлагали цветы, отдавая дань памяти защитникам Отечества.
Депутат Законодательного собрания региона от партии «Единая Россия» Владимир Радаев вместе с депутатами Нижнетагильской городской думы и представителями молодежных организаций возложил цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы металлургов – одному из самых почитаемых мест жителями Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
«Я посчитал необходимым отдать дань памяти и уважения защитникам Отечества, которые не вернулись с самой страшной войны в истории человечества. Пока мы помним о подвигах наших отцов и дедов, эти герои живут в наших сердцах. И наша задача – передать эту память молодому поколению, чтобы они знали, какая непомерная цена может быть у мирного неба над головой», - сказал он.