В День защитника Отечества ЕР провели акцию «Защитим память героев»

«Единая Россия», «Волонтеры Победы», «Волонтерская Рота Боевого Братства» и «Молодая Гвардия» провели всероссийскую акцию под названием «Защитим память героев», посвященную Дню защитника Отечества. Десятки тысяч россиян во всех регионах принесли цветы к памятникам, установленным в честь Великой Победы.

По словам организаторов акции, ее целью была демонстрация единства поколения, живущего сейчас, с теми, кто победил в одной из самых жестоких войн. В столице участники посетили несколько памятников. К Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду цветы возложили президент Владимир Путин и председатель ЕР Дмитрий Медведев, пишет «Наш город». «Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, потомков, побеждать и не сдаваться», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что россияне никогда не забудут, кто на самом деле победил нацистов во Второй мировой и отстоял нашу страну. Акцию поддержал и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он принес цветы к мемориалу, расположенному на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. «Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти», – заявил Турчак. Также он отметил, что огромное количество сограждан каждый год приходят к памятникам воинской славы, чтобы отдать дань уважения тем, кто сохранил Россию. Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, «Волонтеры Победы» не ограничились возложением цветов к мемориалам. Они привезли ветеранам «Письма Победы», которые для них написали не только россияне, но и жители других стран. Отмечается, что писем было больше 10 000. В Свердловской области находится более тысячи монументов, памятных знаков и воинских захоронений. В эти дни к ним возлагали цветы, отдавая дань памяти защитникам Отечества. Депутат Законодательного собрания региона от партии «Единая Россия» Владимир Радаев вместе с депутатами Нижнетагильской городской думы и представителями молодежных организаций возложил цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы металлургов – одному из самых почитаемых мест жителями Тагилстроевского района Нижнего Тагила. «Я посчитал необходимым отдать дань памяти и уважения защитникам Отечества, которые не вернулись с самой страшной войны в истории человечества. Пока мы помним о подвигах наших отцов и дедов, эти герои живут в наших сердцах. И наша задача – передать эту память молодому поколению, чтобы они знали, какая непомерная цена может быть у мирного неба над головой», - сказал он.

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