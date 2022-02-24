Эксперт рассказал, стоит ли ждать отключения РФ от SWIFT на фоне операции в Донбассе

Эксперт рассказал, стоит ли ждать отключения РФ от SWIFT на фоне операции в Донбассе
Эксперт рассказал, стоит ли ждать отключения РФ от SWIFT на фоне операции в Донбассе
Сегодня, 20:40ОбществоФото: pxhere.com
Экономист Андрей Колганов прокомментировал сообщения в СМИ о возможном отключении Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). По его словам, вероятность такого развития событий очень мала, поскольку европейским странам это будет невыгодно. 

Эксперт также ответил на вопрос журналистов по поводу того, стоит ли в связи с последними событиями на военно-политической арене срочно снимать деньги с банковских счетов и обналичивать валюту. Он пояснил, что к снятию средств россиян может подтолкнуть паника, и это, в свою очередь, может привести к нехватке наличных. Но это будет временным явлением, и предпосылок для того, чтобы запасаться наличными деньгами, в настоящее время нет, пишет NEWS.ru.

Что же касается отключения России от SWIFT, то, по словам Колганова, это приведет к блокировке международных расчетов. Он заявил, что данная угроза озвучивается с 2014 года, и в свое время Иран был подвергнут этой процедуре, что, впрочем, не помешало ему экономически развиваться в дальнейшем, пусть и с некоторыми сложностями. Но в случае с Россией, по мнению эксперта, большинство европейских держав сами понесут убытки, так как если не будет операций через SWIFT, невозможно будет оплатить поставки российского газа и нефти, а также получить деньги за свои поставки, поскольку у Российской Федерации с Европой достаточно большой товарооборот.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. В свою очередь Запад пригрозил вводом против Москвы самых жестких экономических санкций. А власти Соединенных Штатов заявили о намерении Вашингтона ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае продолжения “вторжения” России на Украину.

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