В Техническом университете УГМК получили селен уникальной чистоты

В Техническом университете УГМК спроектирована и изготовлена собственная уникальная лабораторная установка вакуумной дистилляции селена. В настоящее время проводится её монтаж и пуско-наладка в научно-исследовательском центре ТУ УГМК.

Данный проект реализуется в рамках Стратегии УГМК и направлен на повышение качества и добавочной стоимости товарной продукции из селена, выход на новые рынки его потребления. Вакуумная дистилляция — процесс разделения летучих компонентов (металлов) с различными температурами кипения: селен и ряд других легколетучих примесей (сера, хлор) испаряются и в составе паровой фазы направляются на ступенчатую конденсацию. Сначала, при определенных параметрах охлаждения паровой фазы, селективно конденсируется селен, а затем — остальные примеси, которые направляются на утилизацию. Селен особой чистоты 99,999% используется во многих отраслях промышленности, например, для производства тонкопленочных солнечных батарей, в производстве высококачественных сплавов, в микросхемах, транзисторах, терморезисторах и др., соответственно, ценится выше. Сейчас на АО «Уралэлектромедь» производится селен чистоты 99,8%. В рамках программы диверсификации производства УГМК ученым Техуниверситета была поставлена задача разработать технологию получения селена высокой чистоты — не менее 99,999% Se. Для ее решения необходимо было опираться не только на имеющиеся знания и мировой опыт, но и изыскивать новые способы очистки материала, провести исследования применимости различных методов разделения химических элементов, сконструировать специальное оборудование. Этим в течение двух лет занимался коллектив специалистов Технического университета УГМК и АО «Уралэлектромедь». Установка дистилляции разработана на основании результатов предварительных лабораторных исследований и является уникальной. Подбор режимов испарения селена и последующего охлаждения паровой фазы для селективной конденсации селена являются предметом научных исследований и будут являться основным ноу-хау разработки. Испытания установки запланированы в первом полугодии 2022 года, пояснил директор по науке ТУ УГМК кандидат технических наук Сергей Краюхин.

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