4 исполнителя и 6 коллективов из Нижнего Тагила вышли в финал «Золотого петушка»

4 исполнителя и 6 коллективов из Нижнего Тагила вышли в финал «Золотого петушка»
4 исполнителя и 6 коллективов из Нижнего Тагила вышли в финал «Золотого петушка»
Сегодня, 14:50ОбществоФото: "Золотой петушок"
Четыре исполнителя песен и шесть творческих коллективов Нижнего Тагила попали в финал всероссийского конкурса «Золотой петушок».

В номинации «Соловей» (пение в стилизованной народной манере» финалистом стала Богдана Борей. В номинации «Золотой цыпленок» в возрасте от 7 до 10 лет отметился Артем Соложнин.

Среди солистов 14-16 лет в номинации «Прима» финалистом стали Ольга Коровко и Майя Стоногина.

В номинации «Ансамбль» отметились сразу шесть коллективов — группы «Ас-соль», «Бумажные города», «Вопросы», «Паприка», «Smile Mix Академия» и «В Шоко-ладе».

Детский эстрадный всероссийский конкурс «Золотой петушок» проходит с 1989 года в Нижнем Тагиле. За свою историю он уже стал визитной карточкой детской эстрады России. Все регионы страны присылают видео и аудио в дирекцию конкурса и на финал обычно приглашаются около 50 участников.

В 2022 году финал планируется особенным. Его дважды переносили из-за пандемии, но все отобранные финалисты подтверждали свое участие. Впервые в истории конкурса, в нем примут участие 90 вокалистов.

Мероприятие будет проходить 4 дня — 31 марта, 1, 2 и 3 апреля в ДК «Юбилейный».

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