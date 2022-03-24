4 исполнителя и 6 коллективов из Нижнего Тагила вышли в финал «Золотого петушка»

Детский эстрадный всероссийский конкурс «Золотой петушок» проходит с 1989 года в Нижнем Тагиле. За свою историю он уже стал визитной карточкой детской эстрады России. Все регионы страны присылают видео и аудио в дирекцию конкурса и на финал обычно приглашаются около 50 участников.