Кобяков: Мировой рынок не потерпит изоляции игроков

В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом. Стороны отметили, что готовы к переговорам с целью построения диалога между компаниями - членами АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов Росконгресс

В ходе встречи стороны отметили, что бизнес является мостом, связывающим Запад и Восток Евразии, а идея единого экономического пространства всегда была популярна в странах Европы. В сложившейся геополитической ситуации нужен развернутый, прозрачный, честный диалог, а также поддержка идеи единого экономического пространства, сообщает NewsNN.ru. «После 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций. Большая Евразия – это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45 процентов стран мира, объединяющие более двух третей населения планеты. Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу», – заявил Антон Кобяков. Стороны также обсудили готовность строить общее экономическое и цифровое пространство, способствовать развитию инфраструктуры, налаживать и укреплять связи между представителями бизнеса из разных стран континента. «Мы переживаем сложные времена, однако принципиально важно сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать. Важно сделать акцент на решении глобальных вызовов, продолжая работу по поддержке компаний - членов АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов Росконгресса. Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке», – подчеркнул Тадзио Шиллинг. Напомним: 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. Регистрация представителей СМИ уже открылась и продлится до 13 мая 2022 года.

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