Трутнев потребовал убрать дополнительные формы контроля бизнеса в Приморье

Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел встречу с бизнесменами в Приморском крае. По его словам, задача правительства сейчас в том, чтобы минимизировать последствия санкций, обуздать цены и помочь дальневосточным компаниям сохранить производства и рабочие места.

Как сообщает vostokmedia.com, во время встречи лесозаготовители рассказали Трутневу о проблемах с бюрократией в лесопромышленном комплексе края. В частности о том, что Рослесхоз часто не продлевает договоры с добросовестными арендаторами лесных участков или отменяет договоры на лесозаготовку задним числом. Подобные действия приводят к сокращению площадей переработки, банкротству и увольнению сотен работников. Трутнев в свою очередь поручил разобраться с проблемой лично главу Рослесхоза. Полпред подчеркнул, что сегодня административную нагрузку на бизнес нужно уменьшать. Также обсуждался вопрос с административными барьерами в рыбной промышленности. Юрию Трутневу сообщили о спорном требовании Росприроднадзора проводить экологическую экспертизу улова на Дальнем Востоке. Трутнев заявил, что не понимает, для чего нужна подобная экспертиза, отметив, что он проработал министром природных ресурсов и экологии восемь лет. Позицию полпреда поддержал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его мнению, новые реалии не терпят старых барьеров. «Новые меры будут направлены на сдерживание цены, на то, чтобы рыба была более доступной, чтобы мы увеличивали поставки на российский рынок», — заявил губернатор Камчатки. Сообщается, что Правительство РФ активно работает над мерами поддержки населения и бизнеса. В частности, для предпринимателей могут ввести временный мораторий на проверки. По словам Трутнева, вопреки призывам президента сократить административную нагрузку некоторые надзорные органы ее увеличивают. «Их все надо сегодня убирать как можно быстрее», — заявил полпред.

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