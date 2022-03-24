В Госдуме предложили разрешить забирать часть маткапитала наличными

В Госдуме предложили разрешить забирать часть маткапитала наличными
В Госдуме предложили разрешить забирать часть маткапитала наличными
Сегодня, 12:23ОбществоФото: pixabay.com
Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Буцкая выступила с инициативой, касающейся частичной выплаты материнского капитала на руки с целью поддержать матерей в условиях кризиса.

Парламентарий отметила, что на сегодняшний день этот проект находится на стадии обсуждения и разработки, пишет infox.ru.

Буцкая пояснила, что в случае, если ее предложение будет принято, матери смогут получить на руки около 25 тыс. рублей — остаток от средств, потраченных на жилье и образование ребенка. Согласно статистическим данным, представленным специалистами Счетной Палаты, примерно такие суммы сохранились у восьмиста тысяч россиян.

Помимо этого, депутат выдвинула на рассмотрение Госдумы проект закона о грудном вскармливании, устанавливающий льготы и выплаты для кормящих матерей вместе с созданием молочных банков в перинатальных центрах, а также направленный на поддержку родильных домов.

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