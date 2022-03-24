В Госдуме предложили разрешить забирать часть маткапитала наличными

Буцкая пояснила, что в случае, если ее предложение будет принято, матери смогут получить на руки около 25 тыс. рублей — остаток от средств, потраченных на жилье и образование ребенка. Согласно статистическим данным, представленным специалистами Счетной Палаты, примерно такие суммы сохранились у восьмиста тысяч россиян.