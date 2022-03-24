За убийство новорожденного ребенка екатеринбурженке грозит до 5 лет

Девушка родила ребенка, а затем задушила его. Смерть наступила в результате асфиксии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Когда после родов обвиняемая осознала, что ребенок жив, она зажала ему нос и рот. Тем самым девушка перекрыла ему доступ кислорода в дыхательные пути.
После этого труп новорожденного женщина засунула в пакет и выбросила у мусорных баков. Находку обнаружили проходившие мимо местные жители. Известно также, что женщина не стояла на учете по беременности.
Вину за содеянное она признала. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.