За убийство новорожденного ребенка екатеринбурженке грозит до 5 лет

32-летняя женщина, которая убила своего новорожденного ребенка, предстанет в Екатеринбурге перед судом. Все произошло 4 августа 2021 года в квартире в Октябрьском районе.

Девушка родила ребенка, а затем задушила его. Смерть наступила в результате асфиксии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Когда после родов обвиняемая осознала, что ребенок жив, она зажала ему нос и рот. Тем самым девушка перекрыла ему доступ кислорода в дыхательные пути. После этого труп новорожденного женщина засунула в пакет и выбросила у мусорных баков. Находку обнаружили проходившие мимо местные жители. Известно также, что женщина не стояла на учете по беременности. Вину за содеянное она признала. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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