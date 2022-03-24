Жители Нижнего Тагила присоединятся к экологической акции «Час земли»

Жители Нижнего Тагила присоединятся к экологической акции «Час земли»
Жители Нижнего Тагила присоединятся к экологической акции «Час земли»
Сегодня, 21:12ОбществоФото: pixabay.com
В последнюю субботу марта тагильчане примут участие в массовом флешмобе: на один час выключат свет и электроприборы.

26 марта Нижний Тагил присоединится к международной экологической акции «Час земли», которую уже 15 лет проводит Всемирный фонд дикой природы.

Участники флешмоба выключат свет и электрические приборы с 20:30 до 21:30 по местному времени – ровно на один час.

В это время в Нижнем Тагиле погаснет архитектурная подсветка и иллюминация на ряде объектов в центре города: на здании драмтеатра, башни на Лисьей горе, жилых домах на проспекте Строителей, проспекта Мира и проспекте Ленина.

Отмечается, что уличные фонари на время проведения акции продолжат гореть.

С помощью флешмоба организаторы пытаются привлечь внимание к проблемам окружающей среды, разумном потреблении электроэнергии и других природных ресурсов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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