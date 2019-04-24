Ольга Глацких получила премию от имени ДИВС в Екатеринбурге

Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурга стал лауреатом премии SportsFacilities в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект». На награждении в Москве учреждение представила Ольга Глацких, которая заняла пост заместителя в начале апреля 2019 года.

Сегодня, мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды. Горжусь, написала она на своей странице в instagram.