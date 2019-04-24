Ольга Глацких получила премию от имени ДИВС в Екатеринбурге
Ольга Глацких получила награду от имени ДИВС в Екатеринбурге после трех недель работы в роли заместителя директора по развитию, об этом она написала на своей странице в социальной сети.
Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурга стал лауреатом премии SportsFacilities в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект». На награждении в Москве учреждение представила Ольга Глацких, которая заняла пост заместителя в начале апреля 2019 года.
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Сегодня, мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. 🔥Мы стали лауреатами премии “SportsFacilities” как лучшее «Спортивное сооружение. Итоги года 2018 в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект»🔥 Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды 💪🏻 Горжусь 👌🏻 #дивс#екатеринбург #екатеринбургсегодня #новости #большиепеременывпереди
Публикация от Olga Glatskikh (@olgaglatskikh)
Сегодня, мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды. Горжусь, написала она на своей странице в instagram.