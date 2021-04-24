Рок-группы Нижнего Тагила: «Третья цифра», «Обычный человек», «Intruders», «Orion»

Я задумался о том, чего мне не хватает в жизни, и понял, что у меня есть все. Решил выделить две самые важные вещи, которые должны быть у каждого. И понял, что это любовь и рок-н-ролл. Я считаю, что у всех должна быть любовь к рок-н-роллу и рок-н-ролл в любви,поясняет вокалист.