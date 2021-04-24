Рок-группы Нижнего Тагила: «Третья цифра», «Обычный человек», «Intruders», «Orion»

В городе, где выбросы градообразующих предприятий в экологическую систему заменили воздух, а окраины застроены исправительными колониями, творцы кажутся порцией кислорода и шансом на креатив.
Начать мы решили именно с рок-групп, потому что считаем, что это отдельная культура, которой пропитан Нижний Тагил. Брутальными можно назвать не только улицы города, но и его жителей.
Корреспондент TagilCity.ru гостил у группы «Третья цифра» в пятницу, и это очень символичный день для описания атмосферы и настроения музыкального коллектива. На репетиционной базе группы не обходится без бурбона, а на стенах висят картины, которые пишет один из музыкантов в свободное время.
Музыкальное объединение образовалось более 10-ти лет назад. За время его существования сменилось несколько составов, а три года назад образовался нынешний. В составе группы: Кузьма Телков, пишет тексты песен и играет на ритм-гитаре, Тимофей Лапин — вокалист группы, Яков Спиридонов — барабанщик и автор аранжировок. Леонид Шаропин — гитарист.
Об истории создания названия группы музыканты вспоминают с улыбками на лицах. С первого дня существования группа называется «Третья цифра». Такое наименование родилось 10 лет назад. Тогда в группу входили только Тимофей и Кузьма.
Название группы — это отдельная история, когда мы с Кузьмой обсуждали наши репетиции, фоном был включен телевизор. Название фильма мы уже не помним, он был про музыкантов. Была сцена с репетирующим оркестром, один из музыкантов сбился и произнес фразу «давайте начнем с третьей цифры». С тех пор мы и называемся «Третья цифра»,вспоминает вокалист.
У группы есть соавтор текстов — Андрей Кот, с которым Кузьма работает над написанием слов. Тексты и музыка зарождаются в течение очень долгого времени, а процесс написания Телков сравнивает с работой художников над картинами. Без обсуждений и разногласий внутри коллектива не обходится.
Большую роль играет аранжировка, иной раз она может перевернуть всю песню. Ты писал одно, видел одно, а ребята, создавая аранжировку могут поменять все,рассказал Телков.
Нас слушают все кому не лень. На нашем концерте можно встретить 18-тилетних подростков и 50-тилетних дедушек. Изначально мы позиционировали себя, как музыкальное объединение, которое пишет для взрослых людей, потому что наши песни наполнены смыслом и заставляют задумываться о многих вещах,делится один из музыкантов.
Репетиционная база группы «Обычный человек» находится в здании одной из телевизионных компаний Нижнего Тагила, а самих музыкантов не сложно спутать с актерами. Хорошо поставленная речь, тяжелый взгляд и строгий стиль одежды — это эстетика коллектива. В состав группы входит пять человек: Иван Карабанов — басист и бэк-вокалист, Александр Классен — гитарист, Михаил Хазов — перкуссия, бэк-вокалист, Виталий Бабий — барабанщик и Демьян Цыбань — вокалист и гитарист.
В ответ на вопрос о значении названия группы, вокалист выдерживает недолгую паузу, а после идут в ход глубокие рассуждения баритоном.
У нас есть идея о том, что в каждом человеке сокрыт неисчерпаемый потенциал. С виду самый обычный человек — это целая вселенная. Поэтому мы и сделали акцент на этом, вынеся центр этой идеи в название группы, делится Дмитрий.
Тексты песен для группы «Обычный человек» пишет Андрей Гордеев. А музыку — Дмитрий Цыбань. По словам молодых людей, музыкальные идеи рождаются путём погружения в музыку, затем с помощью современных способов аранжировки появляются музыкальные композиции. Создание текстов происходит после написания музыки, текст в неё как бы «встраивается» и всё звучит органично. Темы для текстов рождаются из наблюдения за жизнью, которая окружает творцов.
Написание текстов происходит после написания музыки, текст в неё как бы «встраивается» и всё звучит органично. Темы для текстов рождаются из наблюдения за жизнью, которая нас окружает,рассказал Дмитрий Цыбань.
Репетиционная база группы «Intruders» расположена в промышленной части Вагонки. В студии коллектива несколько диванов, два компьютера, есть даже специальный стол для перекусов, а стены обвешаны черными шторами на которых висят постеры в стиле рок-н-рол.
Пообщавшись с участниками группы, становится ясно, что помещение — не самое интересное, с чем придется столкнуться. Коллектив показался разноплановым, самый младший участник группы — Артем Киверин ему 17 лет. Артем — басист. А самому старшему музыканту 33 года, Сергей Медведев — барабанщик. Также в состав группы входят Вадим Шихалев — вокалист, Алексей Худяков — гитарист, Данил Ерохин тоже является гитаристом.
Коллектив образовался два года назад. Участники несколько раз расходились из-за разногласий, которые возникали между музыкантами, но сейчас они успешно готовятся к выступлениям, которые запланированы на май.
Intruders переводится, как нарушители, а название родилось в честь моего первого мотоцикла Suzuku Intruder,вспоминает музыкант.
Особое впечатление производят тексты песен. Слова пишет вокалист. Молодой человек рассказал редакции TagilCity.ru, что тексты рождаются по разному. Мы решили разобрать на конкретном примере и попросили Вадима поделиться историей создания песни «Любовь и Рок-н-ролк».
1. Отрывая от земли,
Уносят вдаль его мотивы…
Его обняв, согреешь ты
И свет прольётся во всем мире…
Пусть ваш союз уходит в ночь,
Пускай есть те, кто гонит прочь,
Но вы решили всем помочь
И боли нет и грусти нет,
Великий ваш теперь дуэт
Дарует всему миру свет
2. В ночи сияет ваш дуэт,
Из уст звучит простой куплет,
Ему нет равных на земле
И нет подобного нигде
С ним не сравнится и закат
И он звучит у райских врат,
Не оставляет он в беде,
Союз ваш создан быть везде
Припев:
Любовь и рок-н-ролл
дуэт, как сладкий сон
Их теплый луч спасет весь свет.
Любовь и рок-н-ролл
Два сердца в унисон
Стучат, даруя мир тебе.
Пускай нет сил терпеть,
Ты все же будешь петь
И будет радостен пейзаж
Любовь и рок-н-ролл
И нет это не сон,
Они даруют мир тебе,
Когда увидишь свет в себе.
Я задумался о том, чего мне не хватает в жизни, и понял, что у меня есть все. Решил выделить две самые важные вещи, которые должны быть у каждого. И понял, что это любовь и рок-н-ролл. Я считаю, что у всех должна быть любовь к рок-н-роллу и рок-н-ролл в любви,поясняет вокалист.
По словам музыкантов, песни посвящаются окружающему миру. В них нет конкретики и определенного стиля, работа над музыкой выполняется для слушателя, для людей. Музыкальное объединение не нацелено на определенную аудиторию, сообщил один из участников группы.
Переходя к более тяжелому жанру, мы решили рассказать о группе «Orion». Выбритые налысо головы, берцы на ногах и кожаные куртки под, которыми забитые тела символичными татуировками — это первое, что бросается в глаза при виде группы. Коллектив существует уже 13 лет. В 2004 году первоначальный состав, созданный в 1998 году распался, а в 2008 образовался нынешний. Состав группы «Orion» является бессменным: Василий Уткин — вокалист. Игорь Афанасьев — басист, Григорий Зайцев — гитарист. Денис Дзюбко - основатель группы, гитарист и Дмитрий Джус - барабанщик.
Группа так называется в дань уважения одноимённой композиции Metallica, ну и под впечатлением древнегреческого мифа о великом охотнике Орионе,делится Григорий Зайцев.
Коллектив периодически дает концерты на различных концертных площадка Нижнего Тагила и Свердловской области. Вокалист группы рассказал, что музыкантам не хватает продвижения творческой деятельности. Сказывается несовместимость планов с основной работой, также это связанно с отсутствием свободного времени.
Как и вышеперечисленные группы, гитарист коллектива «Orion» затрудняется рассказывать о слушателях музыкального объединения. Зайцев считает, что слушателями являются представители совершенно разных каст.
Основными слушателями нашего творчества сложно назвать кого-то определённого, но довольно часто это молодые и не очень люди, любящие байкерскую и нордическую культуру, представители байкерских клубов и спортивно-культуристично настроенные товарищи. Впрочем, мы рады всем, для кого наша музыка не кажется излишне тяжёлой для восприятия,заявил гитарист.
Конечно, наша подборка — достаточно субъективна, и талантливых рокеров в городе очень много. Каждый из музыкантов связал свою жизнь с рок-музыкой, преследуя свои цели. Кого-то привлекает образ жизни — бунтарство. Кто-то слушает такую музыку сам и не представляет своего существования без любимого жанра. А некоторых привлекают перспективы стать рок-звездами, собирать огромные залы в разъездах по турам.