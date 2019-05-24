Епархия попросила мэра Екатеринбурга перенести опрос по Храму-на-Драме на месяц
Екатеринбургская епархия опубликовала меморандум мэру Александру Высокинскому, в котором предлагает перенести опрос горожан о строительстве Храма-на-Драме на месяц.
В обращении от имени сторонников строительства собора святой Екатерины говорится о том, что СМИ и соцсети заполнены дезинформацией, которая сформировала негативное отношение общественности к проекту.
Деревья планируется не вырубать, а пересаживать, что представляет из себя принципиально разные процессы. Кроме того, планы по увеличению площади парка, высадке новых деревьев и его благоустройство вообще замалчиваются, сообщается в меморандуме.
Также представители епархии заявили о намерении продлить благоустройство парковой зоны до Макаровского моста. Они предлагают перенести проведение опроса на месяц, аргументируя тем, что жители Екатеринбурга не имеют возможности получить правдивую информацию о проекте храма.
Необходимо провести широкую общественную презентацию проекта строительства собора, включающего благоустройства набережной и озеленение окружающего собор сквера, говорится в обращении мэру.
В тексте меморандума епархия сравнила акции защитников сквера с майданом.
Если решения властей обретают свою легитимность лишь после «утверждения майданом», то это будет свидетельствовать о власти меньшинства над большинством, что чревато катастрофой и полным хаосом, заявила епархия.
В завершение обращения представителей епархии обращаются к властям Екатеринбурга, «которые предложили сквер у Драмтеатра для строительства собора, но не смогли защитить свои решения перед горожанами», с требованием защитить имя Игоря Алтушкина от травли.
Напомним, 22 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым 58% респондентов считают сквер на Октябрьской площади в Екатеринбурге неудачным местом для строительства Собора святой Екатерины. После этого губернатор Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере в Екатеринбурге.