Епархия попросила мэра Екатеринбурга перенести опрос по Храму-на-Драме на месяц

В обращении от имени сторонников строительства собора святой Екатерины говорится о том, что СМИ и соцсети заполнены дезинформацией, которая сформировала негативное отношение общественности к проекту.

Деревья планируется не вырубать, а пересаживать, что представляет из себя принципиально разные процессы. Кроме того, планы по увеличению площади парка, высадке новых деревьев и его благоустройство вообще замалчиваются, сообщается в меморандуме.

Также представители епархии заявили о намерении продлить благоустройство парковой зоны до Макаровского моста. Они предлагают перенести проведение опроса на месяц, аргументируя тем, что жители Екатеринбурга не имеют возможности получить правдивую информацию о проекте храма.

Необходимо провести широкую общественную презентацию проекта строительства собора, включающего благоустройства набережной и озеленение окружающего собор сквера, говорится в обращении мэру.

В тексте меморандума епархия сравнила акции защитников сквера с майданом.

Если решения властей обретают свою легитимность лишь после «утверждения майданом», то это будет свидетельствовать о власти меньшинства над большинством, что чревато катастрофой и полным хаосом, заявила епархия.

В завершение обращения представителей епархии обращаются к властям Екатеринбурга, «которые предложили сквер у Драмтеатра для строительства собора, но не смогли защитить свои решения перед горожанами», с требованием защитить имя Игоря Алтушкина от травли.