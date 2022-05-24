Восстановление нарушенного благоустройства началось в Нижнем Тагиле

Восстановление нарушенного благоустройства началось в Нижнем Тагиле
Восстановление нарушенного благоустройства началось в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:20ОбществоФото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в разных районах города «Водоканал-НТ» начал восстановление благоустройства, которое было нарушено во время земляных работ, проводимых организацией. Всего будет приведено в надлежащий вид более 180 так называемых «перекопов».

«Водоканал-НТ» приступил к устранению «перекопов» на тех местах, где ранее организация проводила земляные работы по ремонту водопровода и канализации. Аварийные и плановые раскопки грунта происходили с осени 2021 года по весну 2022 года. После работ восстановление дорожного полотна было выполнено лишь частично — проведена отсыпка щебнем.

Всего в списке более 180 перекопов в разных районах города. Работы по восстановлению асфальтного покрытия, тротуарной плитки, газонов будут выполняться поэтапно,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

пр. Вагоностроителей, 64
Фото:TagilCity.ru

Согласно контракту все восстановительные работы завершаться до середины октября 2022 года.

На сегодняшний день «Водоканал-НТ» провел обустройство по 15 адресам, где было нарушено благоустройство: ул. Парковая, 1, пр. Вагоностроителей, 64, ул. Ломоносова, 5 и 49б, ул. Фрунзе, 19, ул. Верхняя Черепанова, 43, пр. Ленина, 26 и 58, ул. Черных, 7, ул. Родниковая, 10,26,64, ул. Бригадная 96а, ул. Штурмовая 68 и ул. Ермака 20.

ул. Фрунзе, 19
Фото:TagilCity.ru

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