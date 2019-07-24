Власти Екатеринбурга не нашли свободной земли в центре для мечети

Запрос о выделении территории направлял депутат Госдумы Андрей Альшевских, на что мэрия предложила «Уральскому Мухтасибату» земельный участок в районе улицы Павловской и Серовского тракта. По мнению администрации, именно на этой территории можно создать архитектурно значимый объект, способный вместить всех верующих во время религиозных праздников.

В 2006 году мечеть планировали построить на улице Степана Разина. По задумке властей, там должна была располагаться Площадь мира, включающая в себя храмы христианства, иудаизма и ислама. Однако планы так и не были реализованы.