В Нижнем Тагиле началось благоустройство двух въездных знаков

Два выездных знака в Дзержинском районе, один находится на перекрёстке Восточного шоссе с улицей Цементной, а второй на Салдинском шоссе, планируется благоустроить. Знаки были уже отмыты и почищены от пыли и грязи. Территорию вокруг очистили от мусора, а траву постригли. Далее запланирована покраска каждой стелы. В облагораживании стел участвуют сразу несколько предприятий.