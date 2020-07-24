В Нижнем Тагиле началось благоустройство двух въездных знаков
Сегодня, 12:45ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле будет произведён ремонт двух въездных знаков, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Два выездных знака в Дзержинском районе, один находится на перекрёстке Восточного шоссе с улицей Цементной, а второй на Салдинском шоссе, планируется благоустроить. Знаки были уже отмыты и почищены от пыли и грязи. Территорию вокруг очистили от мусора, а траву постригли. Далее запланирована покраска каждой стелы. В облагораживании стел участвуют сразу несколько предприятий.
Сегодня утром начали работу сотрудники Уралхимпласта, они приступили к покраске стелы на Салдинском шоссе. Благодаря совместной работе нескольких предприятий запланированное обновление стел должно быть завершено в ближайшее время.
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