Верховный суд оставил оправдательный приговор тагильчанину Бычкову без изменений

Генпрокуратурой было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против трех жителей Нижнего Тагила: Сергея Бычкова, Романа Погудина и Андрея Иванова.

Сергей Бычков сообщил, что судья Денис Меледин оказывал давление на присяжных.

После очередного судебного заседания один из подозреваемых Сергей Бычков отправил президенту России Владимиру Путину видеообращение.

23 мая 2018 года в Свердловском областном суде на основании вердикта присяжных был вынесен оправдательный приговор в отношении подозреваемых Сергея Бычкова, Романа Погудина и Андрея Иванова.