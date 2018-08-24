Верховный суд оставил оправдательный приговор тагильчанину Бычкову без изменений
Сегодня, 09:31Общество
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23 августа 2018 года Верховный суд оставил приговор присяжных по делу тагильчанина Сергея Бычкова без изменений.
Сюжеты: Нижний Тагил
Генпрокуратурой было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против трех жителей Нижнего Тагила: Сергея Бычкова, Романа Погудина и Андрея Иванова.
Сергей Бычков сообщил, что судья Денис Меледин оказывал давление на присяжных.
После очередного судебного заседания один из подозреваемых Сергей Бычков отправил президенту России Владимиру Путину видеообращение.
23 мая 2018 года в Свердловском областном суде на основании вердикта присяжных был вынесен оправдательный приговор в отношении подозреваемых Сергея Бычкова, Романа Погудина и Андрея Иванова.
23 августа 2018 года приговор Свердловского суда был рассмотрен в высшей судебной инстанции. Приговор остался без изменений. Сергей Бычков оправдан.
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