Екатеринбуржец приговорен к 7 годам за посредничество в получении взятки

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Житель Екатеринбурга приговорен к 7 годам колонии за оказание помощи сотрудниками полиции в получении взятки в размере 1 млн. рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В апреле 2017 года подсудимый по поручению сотрудников ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу предложил директору одного из предприятий передать ему, как посреднику, 2 млн рублей в качестве награды за отказ в возбуждении уголовного дела.
Получив первую часть указанной суммы в размере 1 млн рублей, мужчина намеревался передать деньги сотрудникам правоохранительных органов, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.
Ленинский суд Екатеринбурга признал задержанного виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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