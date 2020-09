Депутат Госдумы Андрей Альшевских попросил назвать самолет в честь Крапивина

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил увековечить имя Владислава Крапивина в названии самолета. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

По словам Альшевских, с просьбой он обратился к руководству компании «Аэрофлот». Там уже почти 20 лет существует традиция одушевлять самолеты. Инициатива возникла после интерьвью невестки писателя Ларисы Крапивиной. Также депутат отмечает, что тема полётов была близка Владиславу Крапивину, а его именем уже названо небесное тело. Напомним, Владислав Крапивин умер в больнице 1 сентября на 81 году жизни от коронавируса, который спровоцировал обострение других болезней. В Екатеринбурге уже предложили открыть музей в его честь. В Екатеринбурге прошло прощание с известным писателем Владиславом Крапивиным

