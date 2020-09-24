Депутат Госдумы Андрей Альшевских попросил назвать самолет в честь Крапивина

По словам Альшевских, с просьбой он обратился к руководству компании «Аэрофлот». Там уже почти 20 лет существует традиция одушевлять самолеты. Инициатива возникла после интерьвью невестки писателя Ларисы Крапивиной.
Также депутат отмечает, что тема полётов была близка Владиславу Крапивину, а его именем уже названо небесное тело.
Напомним, Владислав Крапивин умер в больнице 1 сентября на 81 году жизни от коронавируса, который спровоцировал обострение других болезней. В Екатеринбурге уже предложили открыть музей в его честь.