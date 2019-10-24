В Екатеринбурге на 50 тысяч рублей оштрафовали назойливых коллекторов
Сегодня, 16:39ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге приставы на 50 тысяч рублей оштрафовали коллекторов, которые досаждали мужчине слишком частыми звонками, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
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Кредит, который екатеринбуржец взял в банке, был полностью погашен, но с октября ему начали звонить коллекторы с требованием отдать несуществующий долг. При этом о том, что его кредитный договор был передан третьей стороне мужчина не знал.
Он обратился к судебным приставам и предоставил доказательство назойливости коллекторов — 22 сообщения и несколько звонков в день.
После проведения проверки коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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