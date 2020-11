В Нижнем Тагиле на публичные слушания по полигону ТБО пришло около 250 человек

В течение нескольких месяцев к проекту оценки воздействия на окружающую среду поступило 45 замечаний от жителей Нижнего Тагила. На обсуждение проекта строительства мусоросортировочного завода и нового полигона ТБО пришли 248 слушателей.

23 ноября в Нижнем Тагиле прошли общественные слушания — не новый формат для жителей Нижнего Тагила. Пандемия ограничила количество участников, поэтому пришедшие располагались в креслах зала через место — для соблюдения социальной дистанции. Заполняемость зала показала: тагильчан волнуют вопросы экологии. Общественные слушания по проекту строительства мусоросортировочного завода и нового полигона ТКО Photo: TagilCity.ru Ознакомится с проектом ОВОС и внести свои замечания мог каждый желающий на сайте администрации города или в отделе экологии и природопользования. Всего в период с августа по ноябрь от общественности поступило 45 замечаний. В основном они касались санитарно-защитной зоны и подземных вод. По словам профессора Уральского государственного горного университета, почти все замечания к проекту, выданные экспертами вуза в сентябре, АО «Облкоммунэнерго» уже устранило. Вопросов было изучено много. Они касались воздействия на воды Верхне-Выйского пруда, на речную систему, на подземные скважины в садовых товариществах. Как раз вот тут у нас было много замечаний. Если с поверхностным стоком вряд ли будут поступать загрязнения, то по подземным стокам пока не понятно. Нами было рекомендовано изучить данный вопрос более детально,рассказала представитель УГГУ Ольга Гуман. После основных докладчиков выступила лидер общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева. Она высказала ряд замечаний к проекту, усомнившись в достоверности изысканий и глубине исследований воздействия на окружающую среду. Ознакомившись с проектом ОВОС, мы пришли к выводу, что территория строительства завода и полигона были недостаточно изучены. Особенно в отношении негативного влияния загрязнений на атмосферу. Считаем, что заключение о том, что тело полигона не будет выделять свалочные газы не обоснованы полностью,заявила общественница. По словам Надежды Журавлевой, в проекте нет данных об объектах, прилегающих к территории строительства комплекса, а именно о гальваническом шламохранилище, действующем Ленинском мусорном полигоне, иловых картах и крематории. Также общественница считает, что химическое исследование почвы проведено не полностью, взяты лишь анализы на тяжелые металлы, при выборе точек изучения влияния выбросов не учитывалось направление ветра в сторону жилых домов, а наличие краснокнижного вида летучих мышей не изучалось вовсе. Лидер общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева Photo: TagilCity.ru В свою очередь экологический деятель Сергей Хребтиков предложил руководству «Облкоммунэнерго» и администрации города найти другое место для нового полигона: Нужно искать какую-то альтернативу. Вернуться к варианту размещения полигона на отвалах переработки НТМК в Сухой Ольховке. Там площадка полностью изученная и подготовленная. Эколог Сергей Хребтиков Photo: TagilCity.ru Однако в своем выступлении гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов отметил, что планируемая площадка для полигона ТКО и мусоросортировочного завода наиболее подходящая, так как земельный участок прилегает к уже существующему полигону, что снизит нагрузку на логистику при перевозке ТКО. Также комплекс расположен на водоразделе и удален о водных объектов. Кроме того, рядом с поверхностью есть глиняный грунт, который способствует удержанию загрязнений в поверхностном слое,рассказал Дмитрий Буданов. Помимо влияния комплекса на окружающую среду тагильчан интересовал вопрос переработки сортируемого мусора. Некоторые присутствующие выразили опасения, что даже при разделе отходов, его просто некуда будет отдать на вторичное использование. В «Облкоммунэнерго» сообщили, что во время проектирования остановились на двух этапах реализации этого вопроса. Первый этап — в соответствии с концессией будет отбираться 30% мусора от всего объема, из которых 11% будут вторичные ресурсы. В дальнейшем они будут отправляться в переработку. Основные из них — разные виды пластика, картон, стекло. Кроме того, около 19% отбора составит ТКО, которое будет направлено на производство техногрунта. Это перегной, направляемый в последствии на полигон для захоранивания ТКО на пересыпку слоев мусора. Никакого другого грунта специального использоваться не будет. И второй этап, производство РДФ-топлива. Таким образом, процент отбираемого ТКО будет только увеличиваться.отметил представитель компании. Острова из отходов и покупка мусора у соседей: как сортируют ТБО в разных странах? На сегодняшний день проект МПК в Нижнем Тагиле готовится пройти государственную экологическую и строительную экспертизы. Основными объектами концессионного соглашения, которые планируется построить и эксплуатировать в течении 25 лет, стали мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО и 191 площадка накопления отходов. Все работы будут завершены к концу 2022 года. Кроме того, по заданию концессии, мы должны будем после ввода комплекса в эксплуатацию осуществить культивацию действующих сегодня на территории Нижнего Тагила двух полигонов, в Дзержинском и Ленинском районах,рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

