В Нижнем Тагиле на публичные слушания по полигону ТБО пришло около 250 человек

Первый этап — в соответствии с концессией будет отбираться 30% мусора от всего объема, из которых 11% будут вторичные ресурсы. В дальнейшем они будут отправляться в переработку. Основные из них — разные виды пластика, картон, стекло. Кроме того, около 19% отбора составит ТКО, которое будет направлено на производство техногрунта. Это перегной, направляемый в последствии на полигон для захоранивания ТКО на пересыпку слоев мусора. Никакого другого грунта специального использоваться не будет. И второй этап, производство РДФ-топлива. Таким образом, процент отбираемого ТКО будет только увеличиваться.отметил представитель компании.