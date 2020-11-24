В Нижнем Тагиле реорганизуют ЗАГСы

Реорганизации будут подлежать отделы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других муниципалитетов. Соответствующий указ главы региона подписан 19 ноября.
Представители областного управления загс рассказали «Областной газете», что для простых граждан ничего не поменяется и изменения не скажутся на качестве предоставляемых услуг.
Напомним, ЗАГСы по всей Свердловской области первыми завершили перевод архивов в единую электронную систему. Ожидается, что такой переход позволит горожанам получать справки в течение дня в любом близлежащем отделении.