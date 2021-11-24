5-летняя девочка в Екатеринбурге обвинила отчима в педофилии по просьбе отца

Жителя Екатеринбурга обвинила в педофилии падчерица. Позже девочка призналась матери, что оговорить отчима ей велел отец. Таким образом он пытался отомстить бывшей жене и добиться единоличной опеки над ребенком. За клевету он обещал дочери новую игрушку. Отчиму девочки грозит до 20 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге отец не смог добиться опеки над дочерью после развода — пятилетняя девочка осталась с матерью и ее молодым человеком. Чтобы забрать дочь, отец уговорил ребенка оговорить отчима. Девочка обвинила парня матери в педофилии, но призналась, что ее попросил соврать папа. Бракоразводный процесс в семье начался еще в 2019 году, но только этой весной они смогли поделить самое главное — опеку над ребенком. Ленинский районный суд определил, что девочка останется жить с мамой. Это не понравилось отцу девочки. А еще больше мужчину разозлило то, что бывшая супруга стала воспитывать ребенка со своим новым парнем. 23 июня он забрал дочь из детского сада и не отдал ее матери. Родственники девочки рассказывают, что такое уже случалось несколько раз. Но в этот раз ситуация не закончилась похищением: отец отвел девочку в полицию, чтобы подать заявление о сексуальных домогательствах к ребенку. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Отчима девочки, арестовали, он уже почти пять месяцев находится в СИЗО. Также отец ребенка обвинил свою бывшую жену в том, что она прекрасно знала о домогательствах и покрывала «педофила». Воспользовавшись этим, он снова обратился в суд, чтобы пересмотреть вопрос опеки. Когда мать девочки смогла наконец поговорить с дочерью, она записала разговор на камеру, где девочка признается, что соврала про отчима по просьбе отца, пишет Е1. Тот строгим тоном велел девочке оклеветать мужчина, а за это обещал купить ей новую игрушку. На самом деле никаких домогательств не было. Несмотря на это признание, отчим девочки все еще находится под следствием, ему грозит до 20 лет колонии. Его адвокат заявляет, что никаких оснований удерживать екатеринбуржца в СИЗО нет.

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