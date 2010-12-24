На шахтах «ВГОКа» установили алкотестеры
24 декабря 2010, 15:43Общество
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На шахтах «Южная», «Магнетитовая», «Естюнинская» будут установлены пять специальных модулей и 28 алкотестеров.
Как сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ, у каждой клети шахты, через которую осуществляется спуск на подземные горизонты, установлен контрольно-пропускной пункт, оборудованный алкотестерами. На пропускных пунктах круглосуточно дежурят сотрудники службы безопасности.
«Это мера вынужденная и вызвана необходимостью не допустить спуск в шахту горняков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Также мыисключим пронос на подземные горизонты запрещенных предметов», - сообщил управляющий директор ВГОК Андрей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что два из четырех несчастных случаев на ВГОКе в 2010 году связаны с алкогольным опьянением горняков.
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