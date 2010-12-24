На шахтах «ВГОКа» установили алкотестеры

Как сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ, у каждой клети шахты, через которую осуществляется спуск на подземные горизонты, установлен контрольно-пропускной пункт, оборудованный алкотестерами. На пропускных пунктах круглосуточно дежурят сотрудники службы безопасности.

«Это мера вынужденная и вызвана необходимостью не допустить спуск в шахту горняков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Также мыисключим пронос на подземные горизонты запрещенных предметов», - сообщил управляющий директор ВГОК Андрей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что два из четырех несчастных случаев на ВГОКе в 2010 году связаны с алкогольным опьянением горняков.