«Россети» запустили четыре новые цифровые подстанции

Вологодская и Ленинградская области получили подстанции «Балатон» (35 кВ) и «Ясень» (110 кВ). Их общая мощность составляет 40 МВА. Эти энергообъекты будут обеспечивать энергией две компрессорные станции, задача которых обеспечение напора газа в «Северном потоке-2» и поддержка газификации регионов присутствия. Стоимость двух станций превысила 900 млн рублей.