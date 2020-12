«Россети» запустили четыре новые цифровые подстанции

В Ленобласти, ХМАО, Краснодарском крае и Вологодской области «Россети» запустили сразу 4 цифровые подстанции. Общая стоимость работ составила 2,2 млрд рублей. Только в ХМАО энергообъект был переделан из уже существующего, в остальных регионах работы велись с нуля.

Ситуация с коронавирусом внесла коррективы в церемонию торжественного открытия объектов — она проходила в онлайн-режиме. В видеоконференции приняли участие глава «Россетей» Павел Ливинский и представители регионов — Наталья Комарова, Олег Кувшинников, Александр Трембицкий и Сергей Харлашкин, пишут «Новые Известия». Самая мощная подстанция — «Ангарская» — была запущена в Краснодаре (110 кВ и 50 МВА), ее стоимость составила 720 млн рублей. Ее задача — обеспечение надежного энергоснабжения северо-восточной части города. В зоне действия станции проживает более 300 000 человек и располагается свыше 200 объектов социальной инфраструктуры. Вологодская и Ленинградская области получили подстанции «Балатон» (35 кВ) и «Ясень» (110 кВ). Их общая мощность составляет 40 МВА. Эти энергообъекты будут обеспечивать энергией две компрессорные станции, задача которых обеспечение напора газа в «Северном потоке-2» и поддержка газификации регионов присутствия. Стоимость двух станций превысила 900 млн рублей. В ХМАО станцию не строили с нуля. Здесь были проведены работы по цифровизации подстанции «Ореховая» (110 кВ, 32 МВА). Мощность объекта увеличилась в 2 раза, что позволит без проблем обеспечивать энергией существующих абонентов и подключать новых. Отмечается, что работы на всех объектах велись в рамках проекта ГК «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Все объекты могут управляться в дистанционном формате. Благодаря цифровому оборудованию можно обрабатывать одновременно 3500 сигналов. Отдельного упоминания заслуживает то, что большая часть оборудования новых энергообъектов произведена в России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter