В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай снова сошел с рельсов

В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай, который поставил АО «Уралтрансмаш», снова сошел с рельсов.

Авария произошла 23 декабря в Дзержинским районе на пересечении улиц Зари и Ильича. Сейчас идет налаживание вагонов, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Те вагоны, которые приобретали раньше, тоже при обкатке сходили с рельсов. Тут ничего криминального нет. Сейчас мы за месяц обозначим все недостатки и устраним их,рассказал Темнов. Video: паблик "ВКонтакте" «Инцидент Нижний Тагил» Напомним, в Нижний Тагил поставили три новых низкопольных трамвая. 17 декабря у одного из них отвалился декоративный щиток, а 19 декабря на Вагонке трамвай сошел с рельсов. В Нижнем Тагиле на Вагонке с рельсов сошел новый низкопольный трамвай

