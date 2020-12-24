В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай снова сошел с рельсов

В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай снова сошел с рельсов

Сегодня, 16:10ОбществоPhoto: скриншот паблика "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай, который поставил АО «Уралтрансмаш», снова сошел с рельсов.

Авария произошла 23 декабря в Дзержинским районе на пересечении улиц Зари и Ильича.

Сейчас идет налаживание вагонов, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Те вагоны, которые приобретали раньше, тоже при обкатке сходили с рельсов. Тут ничего криминального нет. Сейчас мы за месяц обозначим все недостатки и устраним их,рассказал Темнов.

Video:паблик "ВКонтакте" «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в Нижний Тагил поставили три новых низкопольных трамвая. 17 декабря у одного из них отвалился декоративный щиток, а 19 декабря на Вагонке трамвай сошел с рельсов.

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