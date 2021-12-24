Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт с плиткой

В Екатеринбурге в ночь на 24 декабря на улице Краснолесья образовалась яма. Туда, в грязевую жижу, провалился асфальт с тротуарной плиткой. Только по счастливой случайности рядом не оказалось людей и животных.
Вода хлестала из разрушенной смерзшимся грунтом трубы. Она беспрепятственно затопила котлован и хлынула прямиком на дорогу. На морозе жидкость застыла, и получился «каток».
Коммунальщики устраняли аварию несколько часов. До пяти утра жители близлежащих домов оставались без холодной воды. Подачу ресурса им возобновили по резервной ветке.