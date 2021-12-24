Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт с плиткой

Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт с плиткой
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге провалился асфальт с плиткой
Сегодня, 14:41ОбществоФото: пресс-служба УК "Академический".
В Академическом районе Екатеринбурга вчера произошла серьезная коммунальная авария. Под землей прорвало трубу. Подтопление привело к проседанию грунта.

В Екатеринбурге в ночь на 24 декабря на улице Краснолесья образовалась яма. Туда, в грязевую жижу, провалился асфальт с тротуарной плиткой. Только по счастливой случайности рядом не оказалось людей и животных.

Вода хлестала из разрушенной смерзшимся грунтом трубы. Она беспрепятственно затопила котлован и хлынула прямиком на дорогу. На морозе жидкость застыла, и получился «каток».

Коммунальщики устраняли аварию несколько часов. До пяти утра жители близлежащих домов оставались без холодной воды. Подачу ресурса им возобновили по резервной ветке.

Свердловская областьводаАкадемическийутечкахолодная вода
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