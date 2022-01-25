Открыть школу № 23 в Нижнем Тагиле после капремонта планируется 1 сентября

Открытие школы № 23 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта планируется 1 сентября, чтобы дети в новом учебном году сели за парты обновленного учебного заведения.

Работы продолжаются, их остается еще много, рассказал TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев. Для детей уже готов спортивный зал, дополнительно там будут предусмотрены конструкции для занятий волейболом и баскетболом. Кроме того, в актовом зале обновленной школы появится сцена. Директор школы выразил пожелание, чтобы все-таки был актовый зал, чтобы делали некую сцену, отдельное пространство, для которого будет отдельный вод. Тоже будет интересно, будут разыгрывать какие-то сценки, проводить небольшие концерты. Надеюсь - те ограничения которые сегодня имеют место быть, уйдут в небытие к осени. Хочется в это верить, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев. Фото: TagilCity.ru По поводу спортивной площадки Владислав Пинаев заявил, что это проблемный вопрос, так как нет земельного участка, чтобы сделать ее большой. Планировалось расширить площадку слева от школы, но оказалось, что в том месте много сетей. Поэтому было принято решение ограничиться тем участком, который есть за школой. Мэр уточнил, что там можно будет заниматься легкой атлетикой и физкультурой. По словам замдиректора ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, все черновые работы на объекте уже закончены. Сейчас мы занимаемся чистовой отделкой и частично вскрыли перекрытия, которые находятся в плохом состоянии. Мы занимаемся их заменой. Также у нас сейчас сделаны практически все сети внутренние, мы заканчиваем с наружными сетями. На данный момент будут работы только по чистовой отделке. Мы согласуем цвета и к маю займемся благоустройством, рассказал TagilCity.ru Полевщиков. Фото: TagilCity.ru Он добавил, что спортзал был увеличен в высоту за счет того, что откопано 1,5 метра грунта. Там появится все необходимое для игровых комнат оборудование, в том числе для занятий баскетболом и волейболом. Напомним, на капитальный ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле было выделено 224 миллиона рублей. Износ здания на момент начала ремонтных работ составил 70%. Все работы были рассчитаны до 2024 года. В 2021 году на ремонт было выделено 139,3 миллиона рублей, а остаток средств планировалось получить в 2024 году.

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