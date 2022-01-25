Тагильский врач получил почетную грамоту от губернатора Свердловской области

Награда была получена медиком по инициативе главврача больницы Александра Павловских и ходатайству Министерства здравоохранения Свердловской области. Лескин награжден за многолетний труд и высокий профессионализм, а также вклад в развитие медицины в регионе.
Константин Лескин окончил медуниверситет в 1988 году. Он пришел работать в ГБ № 1 в 2012 году. С ноября 2012 года он возглавляет патологанатомическое отделение.
Константин Леонидович талантливый специалист, профессионал высочайшего уровня, достойный руководитель, уважаемый в коллективе, в медицинском сообществе и среди горожан. Прижизненная диагностика — значительный раздел работы по данной специальности, помогает поставить точный диагноз, а значит подобрать правильное, эффективное лечение. Этой работой он помог правильно поставить диагноз тысячам пациентов, чем сохранил множество человеческих жизней, подчеркнул главный врач Александр Павловских.
Лескину была вручена грамота и специальный нагрудный знак.