Экс-директор департамента рекламы МУГИСО Екатеринбурга получил 9 лет строгого режима
Сегодня, 14:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин приговорен к девяти годам строгого режим. Также он должен выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей, сообщает 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Бывший чиновник признан виновным по всем эпизодам, подтвержденным следствием. В частности, в течение 2016 года Разуин получил в общей сложности более 800 тысяч рублей взятками за недомонтаж незаконно установленных рекламных конструкций.
Задержан экс-чиновник 22 декабря 2016 года сотрудниками ФСБ при получении очередной взятки. В 2018 году он пустился в бега и был задержан в Белоруссии на границе с Украиной.
Судья при вынесении приговора приняла во внимание наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка. Разунин вину не признал и собирается обжаловать судебное решение.
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