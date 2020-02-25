Экс-директор департамента рекламы МУГИСО Екатеринбурга получил 9 лет строгого режима

Бывший чиновник признан виновным по всем эпизодам, подтвержденным следствием. В частности, в течение 2016 года Разуин получил в общей сложности более 800 тысяч рублей взятками за недомонтаж незаконно установленных рекламных конструкций.

Задержан экс-чиновник 22 декабря 2016 года сотрудниками ФСБ при получении очередной взятки. В 2018 году он пустился в бега и был задержан в Белоруссии на границе с Украиной.