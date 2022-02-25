Глава ОМВД Туринска оправдан по делу о продаже мотоциклов на лом

Глава ОМВД Туринска оправдан по делу о продаже мотоциклов на лом
Глава ОМВД Туринска оправдан по делу о продаже мотоциклов на лом
Сегодня, 11:04ОбществоФото: 1MI
Невиновным по делу о продаже мототехники для сдачи на металлолом признан начальник ОМВД Алексей Алешков.

Против оправдательного приговора выступала прокуратура, но суд встал на сторону подсудимого.

Алешков обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он сдал изъятые у населения мотоциклы и запчасти от мототехники.

С 12 по 18 октября 2018 года он обратился в пункт приема металлолома и договорился о сдаче. При этом, с его стороны не было попыток отыскать хозяев. Далее обвиняемый дал указание починенному вывезти мототехнику, в том числе принадлежащую физическим лицам. Предварительно он снял с них регистрационные номера.

В общей сложности набралось 8,74 тонны на 142 тысячи рублей. Однако когда глава ОМВД узнал о проверке прокуратуры, то сразу прекратил свои действия и денег за имущество не получил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд посчитал, что вред потерпевшим не был нанесен, так как они сами не были заинтересованы в возврате имущества, мотоциклы нельзя было эксплуатировать и документов на них не было.

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