Буцаев: отечественное конвейерное оборудование в сфере обработки ТКО достигает 89%

По словам главы РЭО, по причине новых экономических реалий в каждой отрасли отечественной экономики остро встал вопрос импортозамещения. Это относится и к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На действующих объектах обработки ТКО показатели импортозамещения довольно значительные. Так, на ряде объектов обработки использование конвейерного оборудования отечественного производства составляет 100%, а в целом по РФ — 89%. Об этом информирует 360tv.ru.