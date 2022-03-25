Буцаев: отечественное конвейерное оборудование в сфере обработки ТКО достигает 89%

По словам главы РЭО, по причине новых экономических реалий в каждой отрасли отечественной экономики остро встал вопрос импортозамещения. Это относится и к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На действующих объектах обработки ТКО показатели импортозамещения довольно значительные. Так, на ряде объектов обработки использование конвейерного оборудования отечественного производства составляет 100%, а в целом по РФ — 89%. Об этом информирует 360tv.ru.
Буцаев сказал, что Российский экологический оператор работает над проблемой импортозамещения с момента появления публично-правовой компании. В наши дни готовятся инициативы по мерам помощи российским производителям ради интенсификации выпуска импортозамещающего оборудования для обращения с ТКО.
Конвейеры — оборудование, необходимое для качественной работы мусоросортировочных комплексов. Существует множество типов конвейеров, например ленточные, цепные, скребковые. Все они отличаются по видам. По функционалу есть конвейеры контрольной сортировки, перегрузочные, конвейеры-дозаторы, реверсивные и сортировочные.
Так, за сортировочным конвейером рабочие стоят по обеим сторонам устройства. Персонал отбирает крупные фракции, пленку, крупногабаритный мусор, стекло, другими словами, все, что может повредить автоматику. Проходя через ленту подобного сортировочного конвейера, мусор оказывается на сепараторах (барабанный грохот, оптический, магнитный, вихретоковый и баллистический). Тут отходы ожидает другой отбор, который позволяет выделить из общего потока вторичное сырье.
В прошлом специалисты Российского экологического оператора назвали оборудование, которое в приоритете для импортозамещения в области обработки твердых коммунальных отходов. В списке оказались сепараторы оптический, баллистический и вихретоковый. Они нужны для отделения из общего потока мусора, который пригоден для переработки вторсырья. Доля импорта по указанным выше видам оборудования достигает 100%.