Снять собственный фильм о Нижнем Тагиле смогут школьники и взрослые

Собственный фильм об истории Нижнего Тагила смогут снять школьники и взрослые. Проект называется «Нижний Тагил. Это моя земля — городские легенды». Он приурочен к 300-летию города.

Главная идея проекта — показать историю Нижнего Тагила через его легенды. Организаторы будут особое внимание уделять реальности рассказов, а также версиям создания и существования того или иного объекта. То есть не то, что знают все жители города, что-то уникальное. Создавать фильмы будут участники проекта. Мы должны сделать 10 работ в разных жанрах — художественный короткометражный игровой фильм, документальный фильм, репортаж, сюжет и даже блог. Они могут быть и в одном жанре, рассказал TagilCity.ru руководитель тагильской Школы кино и телевидения Виктор Зайцев. Участники в ходе проекта будут обучаться сценарному мастерству, драматургии, основам съемки и монтажа, а также узнают как создавать контент. По словам Виктора, уже приходят заявки от неизвестных авторов, которые хотели бы попробовать себя в кинотворчестве или создавать видеоконтент. Сейчас, когда уже начали приходить заявки, мы поняли, что с идеей не ошиблись. Реально могут быть привлечены какие-то новые авторы, которые с новым взглядом, а мы будем их помогать, рассказывает Виктор Зайцев. Проходить проект будет в три этапа. На первом участникам предстоит пройти онлайн-обучение. На втором их ждет трехдневный интенсив с известными спикерами, режиссерами. Также планируется изучение актерского мастерства. Все это поможет вникнуть в профессию. Уже на третьем этапе участники представят свои работы. Лучшие мы отберем и будем помогать реализовывать. С авторами будут работать кураторы, помогать. Четкое есть понимание, что далеко не у всех получается довести продукт до конца. Именно в этом состоит наша задача. У авторов будет 1,5 месяца. Я надеюсь, что интересные фильмы увидят не только тагильчане, рассказал Виктор Зайцев. Распространять работы планируется на федеральных телеканалах и не только. Организаторы проекта нацелены на то, чтобы работы тагильчан посмотрели не только жители их города, но и за его пределами. Принять участие в проекте может любой желающий от 14 до 35 лет. Подавать заявки разрешено жителям не только Нижнего Тагила, но и других городов. Оставить свои данные можно, заполнив анкету.

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